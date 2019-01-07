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  4. 07 Ocak 2019 18:17

Ülkücü camiada Cumhur çatlağı: ''AKP'ye karşı direnmeliyiz''

AK Partili Mahir Ünal'ın sözlerine yanıt eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Atilla Kaya’dan geldi.

Ülkücü camiada Cumhur çatlağı: ''AKP'ye karşı direnmeliyiz''
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün partisinin Sivas İl Başkanlığı’nda bir konuşma yaptı.

AKP'nin millet hareketi olduğunu ileri süren Ünal, "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır." diye konuştu.

“BAŞBUĞ'UN ÇAĞRISININ BUGÜNKÜ ANLAMI AKP'YE DİRENMEKTİR”

Ünal’ın sözlerine ilk tepki MHP eski Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Atilla Kaya’dan geldi.

MHP’li Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’li Ünal’ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Mahir Ünal ‘AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı’ deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!”

 

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