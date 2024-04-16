  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ümit Özat, Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu

Ümit Özat, Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu

Ümit Özat, Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu
Güncelleme:

Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sorumlu başdanışmanı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu’na verdiğini açıklayan Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu.

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından Ümit Özat’la fotoğrafını paylaşarak, “Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir.” İfadelerine yer verdi.

Etiketler zafer zafer partisi Ümit Özdağ ümit özat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihte bir ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tarihte bir ilk Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu Türkiye'nin göklerdeki yeni gururu gökyüzüyle buluştu ''Benzin zamlarının nedenini bulan'' AK Partili isim ''pes'' dedirtti ''Benzin zamlarının nedenini bulan'' AK Partili isim ''pes'' dedirtti Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı Her derde deva: Doğu'nun muzu 150 liradan tezgahlarda yerini aldı 2 akrep yiyen adam hayatını kaybetti 2 akrep yiyen adam hayatını kaybetti Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti Böbrek ağrısıyla gitti, karnından çıkan şey şoke etti Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı Bu görüntüler 3 polisin başını yaktı 24 ayar altından banknot basıldı 24 ayar altından banknot basıldı Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesi son anda iptal olmuş Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesi son anda iptal olmuş