Ümit Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek ziyareti

Ayyıldız Hareketi lideri İstanbul Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalarla hedef tahtasına oturtulan Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Ayyıldız Hareketi lideri ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla adeta hedef tahtasına oturtulan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ümit Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin fotoğrafını da paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ı İsmail Koncuk, Seyıt Yücel ve Burak Mengü beylerle birlikte ziyaret ettik. Ayyıldız Hareketi olarak kendisine sığınmacılar meselesindeki antiemperyalist tutumundan ötürü destek verdik."