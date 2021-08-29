Vatandaş ay sonunu getirmeye zorlanırken, AK Partili vekilin ayakkabıları olay oldu

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl törenine AKP MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın yaklaşık 12 bin TL fiyat etiketli ayakkabısı damga vurdu.

Malazgirt Zaferi’nin 950. yıl törenine AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın ayakkabısı damga vurdu.

Kabinedeki bakanlarla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesine giden Öznur Çalık, helikopterde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı. Çalık’ın piyasa değeri 11 bin 950 lira olan ayakkabısına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tepki gösterdi. CHP’li Kiraz “Halkın vekilleriyiz deyip 12 bin liralık ayakkabı giymek sadece AK Partililere yakışır” sözleriyle Çalık’ı eleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AYAKKABI SANSÜRÜ



Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından AK Partili Öznur Çalık’ın yeni paylaştığı fotoğraflarda ayakkabılarına yer vermemesi dikkat çekti.

İşte ayakkabı sansürüne uğrayan o paylaşımlar: