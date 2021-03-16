Yeni parti için kolları sıvayan Ümit Özdağ'dan yeni parti açıklaması

HaberTürk'te gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ; "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.

HaberTürk'te gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ; "Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir parti kuruyoruz. Ankara'da parti binamızı tuttuk. Kısa süre sonra İsmail Koncuk ve Ali Çolak ile Türkiye'yi gezeceğiz." dedi.

HaberTürk ekranlarında yayımlanan Kübra Par ile Açık ve Net'e konuk olan Ümit Özdağ, gazeteciler Deniz Zeyrek ve Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı.

Yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Özdağ, İsmail Koncuk ve Ali Çolak'ın da kendisine katılacağını ifade etti.

Özdağ'ın Türk milliyetçiliği ile ilgili "Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğinden bahsediyorum. Atatürk'ün bize gösterdiği hedeflerden bir tanesi de Türk dünyası." sözleri dikkat çekti.