''Yeni Yol'' grubunun genel başkanı belli oldu

DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin kurduğu ''Yeni Yol'' grubunun genel başkanı Celal Mümtaz Akıncı oldu.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, 'Yeni Yol' adıyla birleşti. Grubun Genel Başkanlığına ise Celal Mümtaz Akıncı seçildi.

CELAL MÜMTAZ AKINCI

Afyonkarahisar'da 10 yıla yakın baro başkanlığı yapan Akıncı, 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçildi. 12 yıla yakın bir süre AYM üyeliği yapan Akıncı, ardından Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi. Akıncı, 2022 yılında görevinden emekli oldu ve DEVA Partisi'ne katıldı. Akıncı, 12 Ekim 2024 tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongre'de DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.