Yıldırım'dan Nihal Olçok'a yanıt: ''Topbaş kendi isteğiyle ayrıldı''

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a, "Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı." yanıtını verdi.



AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınan İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ı, ziyaret ederek "Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, ise Binali Yıldırım'ı eleştirdi. Olçok, tepkisini, "Yahu neler oluyor. Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ’den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı İmanımla mı oynuyorsunuz?" sözleriyle gösterdi.

YILDIRIM'A SORULDU

Fox Tv'de yer alan habere göre, seçim çalışmaları sırasında Yıldırım'a Nihal Olçok'un bu tepkisi soruldu. Yıldırım ise, "Kadir Topbaş uzun süre bu şehirde belediye başkanlığı yaptı, daha sonra kendi isteğiyle görevinden ayrıldı." şeklinde yanıt verdi.