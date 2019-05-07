YSK'nın İstanbul kararında ''baldız kayınbirader'' kavgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline karar verilen YSK toplantısında, kurulun iki siyasi parti temsilcisi arasında 'FETÖ’cü baldız, kayınbirader' tartışması yaşandı. Bir YSK hâkimi ise 'somut delil yok' uyarısı yaptı.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nda dün gece alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. İptal kararına gerekçe olarak, sandık kurulu görevlilerinin usule aykırı olarak belirlenmesi gösterildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, YSK’nin kritik kararı öncesinde yapılan toplantıda siyasi parti temsilcileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre AKP temsilcisi Recep Özel, seçimlerin neden iptal edilmesi gerektiğine ilişkin detaylı bir sunum yaptı. Özel “Düşünebiliyor musunuz, FETÖ’cü birisinin baldızı, kayınbiraderi sandık kurulu başkanı yapılmış. İstanbul’da 104 bin öğretmen varken neden bunların içinden atama yapmayarak yerine bankalardan bir sürü eleman alınmış?” diye sordu.

‘FETÖ’CÜNÜN ÖZ KARDEŞİNİ BÜYÜKELÇİ YAPTINIZ’

Özel’in sunumunun ardından söz alan CHP YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunan Mehmet Dişli’nin kardeşi Şaban Dişli’yi hatırlatarak, “Siz FETÖ’cülerin öz kardeşini büyükelçi yaptınız. Bunu nasıl açıklamayı düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

MUHALİF ÜYELERDEN ‘SGK KAYDI’ İTİRAZI

Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri ayrıca AKP’nin sandık kurulu görevlilerinin TC kimlik numaraları üzerinden ‘soy araştırması’ yaptığını belirterek, “Sandık kurulu üyelerinin SGK dökümlerini bile getirdiniz. Bunu bizim yapma imkanımız yok. İtirazı yapışınız ve delil toplama yönteminize bakarak görüyoruz ki iktidar olmanın tüm avantajlarını kullanıyorsunuz” ifadelerini kullandılar.

‘İTİRAZ ETTİĞİNİZ SANDIKLARDA PARTİNİZ ÖNDE’

Bu tartışmaların ardından bir YSK hâkimi de, AKP'li Özel’e ‘somut delil’ uyarısında bulundu. YSK hâkimi, Özel’e “Usulsüzlük itirazında bulunuyorsunuz ama ne tip bir usulsüzlük var, bu usulsüzlük kimlere çıkar sağlıyor belli değil. Somut deliliniz yok. Sandıklara yapılan atamaların gizli bir el tarafından yapıldığına ilişkin delil yok. Usule aykırı bir atama yok. Üstelik sonuca etki eder dediğiniz 19 bin kişilik sandık kurulu atamasının yapıldığı sandıklarda da partiniz önde” dedi.

Özel, YSK üyesinin bu sözlerine yanıt vermedi.