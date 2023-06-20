YSP Eş Sözcüsü Uçar'dan iktidara Sinan Aygül tepkisi

Yeşil Sol Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, partisinin grup toplantısında konuştu.

Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Seçim sonuçları her ne olursa olsun Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile yaşadığımız tüm toplumsal sorunların bağını kuramayan hiçbir iktidar siyasi hayatına devam edemez" dedi; iktidara, "Bu gerçeği görmek zorundasınız" diye seslendi.

Konuşmasında, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysali ile polis memuru E.K. tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Sinan Aygül'ü de gündemine alan Uçar, "Sizin belediyeden anladığınız şey, sokak ortası yolsuzluk ve hırsızlıklarınızı yazan gazetecileri, polisler eşliğinde dövdürmek ve tehdit etmektir. Bu vesileyle gazeteci Sinan Aygül’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, davanın takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sizin belediyeden anladığınız şey, sokak ortası yolsuzluk ve hırsızlıklarınızı yazan gazetecileri, polisler eşliğinde dövdürmek ve tehdit etmektir. Bu vesileyle gazeteci Sinan Aygül’e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, davanın takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz.

Mafyatik işler dışında ek iş olarak belediyecilik yapılan Tatvan’da başka bir şey daha yaşadık. Kaymakam eliyle ŞanoWan ekibinin Kürtçe oyunu hiçbir gerekçe gösterilmeden yasaklandı. Bu iktidar, kadına doğaya ve tüm toplumsal değerlere en çok da Kürde ve Kürtçe'ye düşman.

Seçim sonuçları her ne olursa olsun Kürt sorununun çözümsüzlüğü ile yaşadığımız tüm toplumsal sorunların bağını kuramayan hiçbir iktidar siyasi hayatına devam edemez. Bu gerçeği görmek zorundasınız.

Bu ülkede yaşayan yurttaşların yarısı, adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen despot rejime asla onay vermemektedir. Seçimler, tartışmaları bitirmemiş aksine büyütmüştür. Seçim sonuçlarına bakarak kimse hakikatlerden kaçamaz!

Yoksulluk can yakmaya ve can almaya devam ediyor. Asgari ücret bugün 11 bin 402 lira oldu. Asgari ücretin bu şekilde belirlendiği ülkede yoksulluk sınırı 33 bin lira. İktidara sesleniyoruz, bununla siz geçinin bakalım nasıl geçineceksiniz?"

Seçim sonuçlarından bugüne bütün kurullarımızla tartışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Bizler için çözüm esas mesele ideolojik tavrımızın güçlenmesidir.

Milliyetçilik ve hamaset diline sarılanlar, farklı yapılar üzerinden gücümüzü kırmak isteyenlere açıkça ifade edelim buradan size ekmek çıkmaz. Herkes duysun, bilsin bizi reddettiğiniz yollara, bizi reddettiğiniz söylemlere mahkum edemediniz, bundan sonra da edemeyeceksiniz. Bizleri inkar eden tüm yapılara ve sözleşmelere karşı toplumla birlikte yeni bir toplumsal sözleşmeyi elbette inşa edeceğiz.

İktidarın seçim süreci boyunca en çok mücadele ettiği alanlardan biri kadın mücadelesi oldu.