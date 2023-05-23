Zafer Partisi duyurdu: Kılıçdaroğlu ile Özdağ ortak açıklama yapacak

28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yarın ortak bir açıklama yapacak.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Kritik açıklamayı duyuran Zafer Partisi'nin paylaşımında "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir" ifadeleri kullanıldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın (24 Mayıs Çarşamba) saat 11.00’de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecektir.



🗓 24 Mayıs Çarşamba

⏰ 11.00

📍 Zafer Partisi Genel Merkezi pic.twitter.com/XvjM2ni51c — Zafer Partisi (@zaferpartisi) May 23, 2023