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Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden ''erken seçim'' paylaşımı

Ziraat Bankası’nın eski yöneticisinden ''erken seçim'' paylaşımı

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından erken seçim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın eski Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından kamu bankalarında sermaye artırımı olmasının erken seçime işaret olduğunu dile getirdi.

Babuşcu, finansal tablolara göre kamu bankalarının sermaye ihtiyacı olduğunu ve bunun sebebini de 2020 yılında kamu bankalarının düşük faizle kredi verdiği dönemde aynı anda sermayenin büyütülememesi olarak açıkladı.

İşte ‘Kamu bankalarında sermaye artırımı gerçekleştiriliyorsa bilin ki erken seçim yaklaşmış demektir’ diyen Babuşcu’nun o paylaşımı:

Etiketler ziraat yönetici erken seçim
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