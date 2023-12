Prof. Dr. Ahmet Ercan riskli bölgeleri tek tek açıkladı: ''7 ve üzeri deprem olabilir''

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, 7 ve üzeri deprem üretebilecek fayları açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar Türkiye'de bu büyüklükte depremlerin bir kez daha olacağını vurgulayarak yetkililere depreme dirençli kentler oluşturmaları için sık sık çağrıda bulunuyor.

7 DEPREM KUŞAĞININ ÜRETEBİLECEĞİ EN BÜYÜK DEPREMLER

Jeologlar ve uzmanlar deprem ihtimaline ilişkin görüşlerini ve önerilerini sıralarken bir açıklama da Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.

Türkiye'nin farklı kuşaklarındaki fay hatlarının enerji kapasitelerini açıklayan Ercan, 7.0 ve üzerinde deprem üretebilecek bölgeleri duyurdu.

Ercan, "Türkiye'nin 7 deprem kuşağının üretebileceği en büyük depremler: Kuzey Anadolu(M8), Doğu Anadolu(M7,8), Ölüdeniz(M7,7), Arap Kalkanı(M7,2), Ege(M7,3), Güney Ege Dalma Batma(7,6), Kıbrıs Yayı kuşağı(M7,0)" paylaşımını yaptı.

"HALKA KORKU SALMAKTAN BAŞKA..."

Ercan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken açıklamalar yaptı ve bazı deprem uzmanlarına yönelik eleştirilerini sıraladı.

Ercan, "Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok" ifadesini kullandı ve nerelerde deprem olacağını açıkladı.

İşte Ercan'ın Twitter yanı X'ten yaptığı paylaşımlar:

"Her an kaza olabilir, her an yüreğiniz durabilir, her an deprem olabilir. Bunun için her gün, 'olacak diye' evzinip, yaşam karartılmaz. Önlem alınır, yaşam sürer. Yaşamda, olumsuzluğa yer vermeyin."

"Şu kentte şu büyüklükte bir deprem bekliyorum demenin halka korku salmaktan başka hiç bir yararı yok. Çünkü, yüzlerde yıldır yanlış yapılan, yüzbinlerce yapıyı yıkıp yeniden yapmak için ne toplumun, ne de yönetimin gücü var. Her depremden sonra ağıt yakan halk çaresiz. Ne kötü!"

"Türkiye'nin 7 deprem kuşağının üretebileceği en büyük depremler: Kuzey Anadolu (M8), Doğu Anadolu (M7,8), Ölüdeniz (M7,7), Arap Kalkanı (M7,2), Ege (M7,3), Güney Ege Dalma Batma (7,6), Kıbrıs Yayı kuşağı (M7,0)."

"İstanbul'da deprem olduğunda kızılca kıyamet mi kopacak? İstanbul'u ivedi terk edip köylere mi gidelim? Yaygaralara kulak tıkayıp, gerçekleri öğrenmeniz için NE OLUR İSTANBUL'DA DEPREM OLMASIN roman kitabımı okuyabilirsiniz.Kendinizi eğlendirin, yaşam bir kez. Sıkıntı dinlemeyin."