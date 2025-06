FETÖ'nün esnaf ağı deşifre oldu: Çok sayıda gözaltı var

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum ilinde FETÖ Terör Örgütünün Güncel Yapılanması içerisinde örgüte müzahir esnaflardan himmet adı altında örgüte maddi destek topladığı, sözde mağdur ailelere ve örgüt içerisinde mahrem yapılanmalarda faaliyet yürütmüş şahıslara örgüt mensubu esnaflar üzerinden maddi destek sağladığı, örgüt içerisinde günümüzde halen aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik olarak Erzurum merkezli Karaman, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce tamamlanan işlemlerinin adli makamlara sevk edilen şahıslardan; S.K (Özel Sektör), F.I (Esnaf), U.T (Esnaf), K.A (Esnaf), E.S (Esnaf), M.A.K (Esnaf), H.K (Özel Sektör-İhraç Memur), N.B (Esnaf), S.G (Esnaf) ve M.Y (Esnaf) isimli şahıslar tutuklandı.



Operasyonda yakalanan M.Y (Esnaf), A.I (Esnaf), A.K (Esnaf), A.D (Esnaf-İhraç Askeri Personel), F.K (Özel Sektör), E.Y (Esnaf), Z.K (Esnaf), O.I (Esnaf), E.K (Esnaf) ve M.E (Özel Sektör) isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA