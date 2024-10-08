Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na İkbal ve Ayşenur hakkındaki skandal ifadeleri sonrası soruşturma

İstanbul'da korkunç bir şekilde öldürülen 2 genç kızımız İkbal ve Ayşenur hakkında skandal ifadeler kullanan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü’nden, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun daha önce "Taşıdığı sıfatın gerektirdiği özen yükümlülüğüne aykırı, genel ahlak ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçundan kınama cezası aldığı anımsatıldı.



Sofuoğlu’nun hakkında açılan başka bir soruşturmanın ise hem disiplin hem de ceza soruşturması olarak devam ettiği belirtildi.

Sofuoğlu hakkında İstanbul'da iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarla ilgili de soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal U. ve Ayşenur H. isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz."



Sofuoğlu hakkında açılan son soruşturmayla beraber 4. kez soruşturma açılmış olduğu belirtildi.

SOFUOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sofuoğlu X hesabından İkbal U. ve Ayşenur H. cinayetlerine ilişkin şunları yazmıştı:

- Okullardaki çocuklar, İslami hassasiyetlerle yetiştirilmiş olsaydı yine aynı sonuçla mı karşılaşırdık?' Kaçıncı cinayette aklımız başımıza gelecek. Bu vahşi cinayetlerin işlenmesinde, yapının, sistemin hiç mi kabahati yok, her şey mükemmel mi yani?

- Eğer bu kızcağız İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı kendisine namahrem olan bu katille hiç tanışmayacaktı bile ve şu an hayattaydı. İslami hassasiyetler çiğnenmeye devam ettikçe, tabii ki istemiyorum ama bu acı hadiselerle ne yazık ki karşılaşmaya da devam edeceğiz.

AA