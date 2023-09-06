Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: ''Yeni varyant Türkiye'de; bakmazsanız göremezsiniz!''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'un Eris varyantının Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı. Ancak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türkiye'de bulunan test yapma sistemine dikkat çekerek "Türkiye'de mutlaka var. Bakmazsanız göremezsiniz" dedi.

Covid-19’un Omicron varyantının bir alt türü olarak bilinen Eris varyantı dünyada yayıldı. Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) Eris'i 'Dikkati çeken varyant' şeklinde tanımladı.

Dünya çapında birçok kişinin ölümüne neden olan EG.5, diğer bir adıyla Eris, hızlı yayılması ile biliniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eris varyantının Türkiye'de görülmediğini açıklamıştı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a göre ise varyantının Türkiye'de görülmemiş olması mümkün değil.

"TÜRKİYE'DE MUTLAKA VAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Eris varyantı Türkiye'de de mutlaka var. Bakmazsanız görmezsiniz. Dünyanın bütün ülkelerinde görüldü. Türkiye'de yurtdışından gelenlere özel bir önlem uygulanmıyor. Turizm döneminde çok yoğun turist geldi. Şu anda Türkiye'de test yapmak çok zor çünkü insanların bunu güvenle yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın belli kriterleri olmalı. Bu kriterler salgının yaygın olduğu ve ağır seyrettiği ilk dönemde çıkarıldı. Vakalar daha hafif seyretmeye başladığından beri kriterler karşılanmadığı için test yapılamıyor. Ancak kişi kendi parasıyla test yaptırabiliyor" diye konuştu.

"ÇOK HIZLI YAYILABİLİR"

Meslektaşlarının da kendisinin Türkiye'de son zamanlarda vakaların arttığı yönündeki gözlemine katıldığını ifade eden Ceyhan, "Bunun nedeni muhtemelen Eris varyantı. Omicron geliştikten sonra belli bir klinik tablo gelişti. Delta varyantı ile ağır seyreden dalgadan sonra vakalar hafif seyretmeye başladı. Eris de Omicron'un varyantlarından bir tanesi. Omicron varyantı ile aynı belirtileri gösteriyor. Hastaya bakarak 'Bu Eris varyantıdır' demek mümkün değil. Eris varyantının bu kadar dikkat çekmesinin sebebi daha hızlı bulaşması. Çok kısa sürede yayılabilir. Hızlı yayılım şuna yol açıyor: Hafif seyretse de kalp krizlerini arttırabiliyor, felç vakalarını arttırabiliyor. Aşı karşıtları da bu konuda yalan söylüyor. aşının kalp krizine yol açtığını söylüyorlar. Ama aslında riski oluşturan hastalık" dedi.

YENİDEN AŞI DÖNEMİNE GİRİLEBİLİR Mİ?

Riskli grupların yeniden aşılanabileceğini belirten Ceyhan, "Daha önce yaptırdığımız aşılar bir miktar koruyucu. Buna rağmen vakalar artıyor çünkü koruyuculuk giderek azalıyor. Aşıyla olan ve hastalığı geçirenlerde oluşan bağışıklık giderek azalıyor. Yeniden aşı yapmak konusunda bir öneri henüz gelmedi. Ancak bazı tıp dernekleri bunu öneriyor, özellikle yaşlı, kronik rahatsızlığı olan kişiler için öneriyorlar. Eğer altı aydan fazla zaman geçmişse ki geçti, bu insanların aşı olmalarında yarar var. Yeni geliştirilen üç tane varyant aşısı var ama bu aşılar Türkiye'ye gelecek mi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI?

Ceyhan, "Şu anda okulların kapanmasını gerektirecek bir durum yok" dedi ve sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Artık salgının yayılması için mevsim fark etmiyor. Salgın zamanında alıştığımız önlemleri yeniden uygulamakta fayda var. Okulların da alması gereken önelmler var. Özellikle sınıflar iyi havalandırılmalı, yemek saatlerinin üçe bölünerek kalabalık sayısının azaltılması gibi. Ortak kullanılan alanların da dezenfektanla temizlenmesi gerekir. Eğer varsa risk grubundaki çocukların maskeyle derslere girmesinde yarar var ama genel bir maske uygulaması şimdilik önermiyoruz."