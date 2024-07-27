Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yeni noktaları açıkladı

Bingöl'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" diyerek büyük deprem beklediği noktaları açıkladı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi. 18.27’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Depremin yerin 11,88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X hesabından depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Görür, şunları belirtti:

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...