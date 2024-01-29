Prof. Dr. Naci Görür deprem riskli illeri açıkladı

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında son günlerde farklı illerimizde peş peşe meydana gelen depremleri işaret ederek riskin arttığı illeri açıkladı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 60 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi büyük depremler için uyaran ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce de "ilk kez söylüyorum" diyerek uyardığı iki ilimiz için canlı yayında "risk büyüyor" dedi.

Halk Tv ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Prof. Dr. Naci Görür, "Tehlike oralarda arttı" diyerek Güney Doğu bölgesini ve Doğu Anadolu Fayı'na yakın illeri işaret etti.

Canlı yayında "cidden tehlikeli" diyen Prof. Dr. Naci Görür şu açıklamalarda bulundu:

"Biri Doğu Anadolu Fayı, diğeri ise Bitlis-Zagros bindirme kuşağı yani Güney Doğu Anadolu’yu sınırlayan dağlık bölge. Adıyaman’dan başlayıp Hakkari’ye kadar giden Arap Platformu’nu sınırlayan dağlık bölge. Orası da bir tektonik kuşaktır. Arap Levhası’yla Doğu Anadolu’nun ve Anadolu’nun levhasının sınırıdır. Bu şekildeki levha sınırı bölgeleri depremler üretirler. Bu son 6 Şubat depremlerinde Arap Levhası kuzeye doğru savruldu. Kendisi ile Avrasya Levhası arasında Doğu Anadolu’yu sıkıştırdı. Anadolu Levhası’nın da biraz Batı’ya kaymasına neden oldu. Bu hareketleri yapan Doğu Anadolu Fayı ile Ölüdeniz Fayı’dır. Bingöl Karlıova’dan Kahramanmaraş’tan Hatay’a kadar giden hattır. Asıl orayı yaratan bu.

Dolasıyla bu Adıyaman ve Diyarbakır’a, Hakkari’ye özgü bir fay sisteminin veya tehlike hattının çalışması değil. Aksine tehlike oralarda arttı. Adıyaman, Diyarbakır ve Hakkari kendilerini birinci derecede tehdit eden bindirme kuşağına bağlı bir tehlikeye maruz kalmadılar.

Doğu Anadolu Fayı’nın kırılması sonucu etkilendiler. Adıyaman DAF’a çok yakın etkilendi. Diyarbakır da etkilendi, evler yıkıldı. O kuşaktaki Bitlis, Batman, Diyarbakır, Hakkari ve Şanlıurfa, Şırnak, Gaziantep… DAF ve bindirme hattı levha sınırıyla ilişkili ve onları karakterize ediyor. Dolasıyla hep aktif ve bunlar deprem ürettiği zaman bu bölgeyi etkiler. Bu dediğim DAF’a çok yakın yerlerdeki kentler… Dolasıyla onlar cidden tehlikeli. DAF üzerinde olan deprem bindirmeyi daha tehlikeli hale getirdi."