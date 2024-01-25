Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle”

Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/ws61Q7kaHG

OKAN TÜYSÜZ: YENİ BİR DEPREM

Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.

"Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifalerini kullandı.

Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir." ifadelerini kullandı.

"BURADA ENERJİ YOĞUNLAŞTI"

Jeoloji Mühendisi Fevzi Bingöl, "Geçmiş olsun. Elazığ'da ben de depremi hissettim. Bu depremler dikkat ederseniz 6 Şubat depreminden sonra özellikle Malatya ve bölgesinde gerçekleşiyor. Burada enerji yoğunlaştı. Bir kısım enerji bu bölgeye transfer oldu. 6 Şubat'ın artçılarını yaşıyoruz. Bugün olan deprem de bir artçı deprem." şeklinde konuştu.