  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya depremi açıklaması
Güncelleme:

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, ''Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Söz konusu depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak duyurdu. 

Deprem çevre illerden de hissedildi. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Salkonak-Yeşilyurt/Malatya’da 5,3 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6 Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi. Geçmiş olsun, sevgiyle”

Etiketler naci görür malatya deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci! Bir bu eksikti: Yeni derdimizin adı: Cumartesi gecesi felci! Beş parasız kalan Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu: ''Yalvarırım bitsin'' Beş parasız kalan Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu: ''Yalvarırım bitsin'' Ankara'da ilçe ilçe seçim anketi sonuçları açıklandı Ankara'da ilçe ilçe seçim anketi sonuçları açıklandı Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü Derya Uluğ ilginç kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada TSK'ya ait uçak acil iniş yaptı! Korku dolu anlar kamerada Emekliye zam TBMM’de onaylandı Emekliye zam TBMM’de onaylandı Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı Seçim öncesi bir ek zam daha mı ? Ünlü ekonomist açıkladı Selin Şekerci'den öpüşme sahnesi itirafı: ''Kamyoncu gibi giriyorum partnerime'' Selin Şekerci'den öpüşme sahnesi itirafı: ''Kamyoncu gibi giriyorum partnerime'' Konut alım satımı için yeni düzenleme Konut alım satımı için yeni düzenleme İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum İşte faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altında son durum