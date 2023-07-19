Prof. Dr. Naci Görür'ü çileden çıkartan deprem tahmini

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi'ne gönderdiğini öğrenen ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür çılgına döndü.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümüne günler kala deprem üfürükçüleri bu kez de Balıkesir'in Edremit ilçesinde ortaya çıktı. Edremit'te 22 Temmuz'da deprem olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen bir vatandaş belediyeye dilekçe yolladı, ilçe halkı paniğe kapıldı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İtibar edilmemeli" dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan bir kişi, 22 Temmuz saat 10.11'de Altınoluk Mahallesi'nde 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını yazdığı dilekçeyi Edremit Belediyesi'ne gönderdi.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre; 63 yaşında olduğunu söyleyen kişi, rüyasında daha önce 17 Ağustos Depremi ile 30 Ekim 2020 İzmir-Seferihisar depremlerini gördüğünü ve bu depremi de bildirmesinin kendisine tebliğ edildiğini yazdı.

İlçede yaşayan vatandaşlar korkuya kapılırken, deprem uzmanları ise bu tür kişi ve iddialara kulak asılmamasını vurguladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, “Bugünkü atmosferde böyle işler maalesef oluyor ancak vatandaşların buna itibar etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Görür, “21. yüzyıldayız ve bu tarz kişilerin kesinlikle ciddiye alınmaması gerekiyor. Bu kişilere pirim vermemeliyiz. Deprem konusunda halkı bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini dile getiren Görür, “Bu afetlerin topluma verdiği acı ortada. Önlem almak, bilime inanmak varken bu tarz kişilerin peşinden asla gidilmemelidir. Ben rüyamda gördüm deprem olacak demek bilimsellikle asla uyuşmaz” değerlendirmesinde bulundu.