Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'da beklenen büyük depremin neden gerçekleşmediğini böyle açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara'da beklenen büyük depremin neden gerçekleşmediğini böyle açıkladı
Pek çok yerbilimci profesör Marmara Denizi'nden geçen fay hattında her an büyük ve yıkıcı bir depremin olabileceğine işaret ederken Prof. Dr. Osman Bektaş'tan ezber bozan bir açıklama geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş Marmara Denizi'ndeki çukurların "bariyer" görevi gördüğünü belirtti.

Türkiye'de pek çok bilim insanının ve yer bilimci profesörün büyük ve yıkıcı bir deprem beklediği Marmara Bölgesi için Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çekenbir açıklama geldi.

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nden geçen fay hatları ve deniz zeminiyle ilgili yaptığı teknik analizde, Marmara Denizi tabanında Tekirdağ ve Çınarcık açıklarında yer alan derin çukurların aslında Marmara Bölgesi'ni koruduğunu öne sürdü.

Prof. Dr. OsmanBektaş, deniz zemininde yer alan bu çukurların bir bariyer gibi çalıştığını ve Marmara Denizi'nden geçen fay hatlarını kilitleyerek büyük depremler üretecek enerjiyi biriktirmesine engel olduğunu öne sürdü.

Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

"Yer kabuğunun en çok gerildiği ve inceldiği yerler.
Kabuk ince olduğu için magma sıcaklığı yüzeye daha yakın.
Sonuç: Yüksek ısı ve plastikleşmiş kayaç yapısı.
Yani fay burada "gevrek" değil, "sakız gibi" sünek bir yapıda."

 

