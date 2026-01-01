  1. Anasayfa
Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı! Türkiye'yi de uyardı

Covid salgınını bilen medyum 2026 kehanetlerini açıkladı! Türkiye'yi de uyardı
Güncelleme:

Dünya genelinde 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan Covid-19 salgınını önceden bildiği iddia edilen medyum, 2026 yılına dair öngörülerini paylaştı.

Covid-19 salgınını önceden bildiğini iddia eden ve kendisini medyum olarak tanıtan Nicolas Aujula, 2026 yılına ilişkin dikkat çekici öngörülerini paylaştı. Aujula, önümüzdeki yıl gizemli bir hastalık, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi düşüşü ve Prens Harry ile Meghan Markle’ı kapsayan bir skandal yaşanacağını öne sürdü.

NTV'nin aktardığına göre, Batı Londra’da yaşayan ve mesleğini “hipnoterapist” olarak tanımlayan 39 yaşındaki adam, geleceğe dair öngörülerinin rüyalar, semboller ve iç ses yoluyla kendisine geldiğini söyledi. Daha önce Covid-19, Black Lives Matter protestoları, yapay zekanın yükselişi ve bazı ünlü ayrılıklarını önceden bildiğini iddia eden Aujula, 2026 için daha çalkantılı bir tablo çizdi.

GİZEMLİ HASTALIK ORTAYA ÇIKACAK

Aujula’ya göre 2026’da anevrizmaya benzer belirtiler gösteren gizemli bir hastalık ortaya çıkacak. Bunun yanı sıra gençlerin öncülük ettiği protestoların artacağı, uzaylılar ve UFO temaslarına dair yeni açıklamaların gündeme geleceği iddia edildi.

TÜRKİYE'DE DEPREM UYARISI

Doğal afetler konusunda da uyarılarda bulunan Aujula, Türkiye, Yunanistan, Pasifik bölgesi ve Asya’da deprem ve volkanik hareketlilikte artış yaşanacağını savundu. Ayrıca küresel ölçekte tehlikeli bir fırtına olayı, enerji altyapılarını etkileyebilecek kesintiler ve seyahat kısıtlamalarının sıkılaşması öngörüsünde bulundu.

İngiltere için ise 2026’nın tarihin en sıcak yazı olabileceğini, aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde su kısıtlamaları yaşanabileceğini ileri sürdü.

Eğlence dünyasında Hollywood’un çok sayıda itibar ve iftira davasıyla karşı karşıya kalacağını söyleyen Aujula, yapay zeka ile üretilmiş film ve dizilerin yaygınlaşacağını da iddiaları arasına ekledi. Medyum ayrıca, oyuncu Angelina Jolie’nin güçlü bir geri dönüş yapacağını da belirtti.

“TRUMP'IN ÇÖKÜŞÜ GERÇEKLEŞEBİLİR”

Siyasi alanda ise dünya genelinde daha sert ve baskıcı yönetimlerin yükselişe geçeceğini savunan Aujula, Donald Trump’ı bir uçaktan inerken düşerken gördüğünü, bunun fiziksel bir olay olabileceği gibi sembolik bir siyasi çöküşü de temsil edebileceğini söyledi.

Aujula ayrıca, Prens Harry ve Meghan Markle’ın eski bir çalışanından sızacak bilgilerle kamuoyunu sarsacak bir skandal yaşanacağını, özellikle Meghan Markle’ın bu durumdan dolayı büyük bir öfke duyacağını iddia etti.

Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu: ''Büyük bir arı sürüsü geliyor''Ünlü kahin Nostradamus'un 2026 yılı kehanetleri olay oldu: ''Büyük bir arı sürüsü geliyor''Yaşam

 

NTV

 

NTV

