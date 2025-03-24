Prof. Dr. Özgür Demirtaş İmamoğlu sessizliğini bozdu

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisine yönelik, "Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?" sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde protestolar devam ederken gündemle ilgili paylaşım yapmayan isimlere yönelik tepkiler de devam ediyor.

Özellikle borsa ve döviz piyasasındaki hareketliliğin ardından eleştirilerin odağında olan isimlerden biri de ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tı.

Demirtaş sosyal medyadan "neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun" diye soranlara uzunca bir paylaşımla yanıt verdi.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın o açıklaması:

"Sevgili Arkadaşlar,

Geçmişte olduğu gibi yine, “Neden ülke gündemiyle ilgili yazmıyorsun?" diye soranlar oluyor. Bunu soranların bir kısmı, yazmamamdan üzüntü duyan dostlarım ve beni sevenler. Bir kısmı ise suskunluğumu fırsat bilip beni sosyal medyada linç etmek isteyenler.

2011 yılında ülkeme temelli döndüm. 2012’den itibaren, özellikle uzmanlık alanımda ve sosyal konularda, yanlış gördüğüm konular hakkında birçok uyarı yaptım. Yazılabilecek her şeyi yazdım. Yazdıklarımın etkisinin oldukça sınırlı kaldığını gördüm. Uzun süredir beni takip edenler geçmiş 14 yılın şahididir. Bu nedenle, kendi kararım doğrultusunda son 7-8 yıldır hiçbir gazete veya TV’ye demeç vermedim. Sonrasında YouTube kanalımı bıraktım ve video çekmeyi durdurdum. En önemlisi, son 3 yıldır sosyal medyada kendime oto-sansür uygulayarak gündemle ilgili hiçbir şey yazmamaya karar verdim. (Bu kararıma dair geçmiş tweetlerimi ve tarihlerini, aşağıda paylaştığım görselde görebilirsiniz)

Özetle, Türkiye hakkında yazmama kararım uzun zaman önce alınmış ve bugüne kadar sadık kalmaya elimden geldiğince çalıştığım (Tek tük trollere verdiğim yanıtlar dışında) bir prensiptir. Bundan sonra da yalnızca uzmanlık alanım olan “Global” finans konularına odaklanmaya ve Türkiye hakkında yazmamaya çok daha kararlı bir şekilde devam edeceğim.

İyi kalpli herkesi seviyorum ve ben de kalbimi gönderiyorum."