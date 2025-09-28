Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugünkü depremi de bildi!

  1. Anasayfa
Kütahya'da bugün meydana gelen ve İstanbul'a kadar geniş bir alanda hissedilen 5.4'lük depremden 6 gün önce, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem geldi. Deprem Kütahya çevresi ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde hissedildi. 

ÜŞÜMEZSOY 6 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çekici bir uyarıda bulunmuştu.  Üşümezsoy, asıl büyük depremin Kütahya’da beklendiğini belirterek bölgeye işaret etmişti.

İSTANBUL DEPREMİNİ DE BİLMİŞTİ

Üşümezsoy, 23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi de bilmişti. Depremden 3 hafta önce katıldığı Youtube programında İstanbul için uyarıda bulunan Üşümezsoy'un Silivri ve Kumburgaz'ı işaret ederek 6.0 - 6.5 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini söylediği ortaya çıkmıştı.

