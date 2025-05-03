Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara'da 6 büyüklüğünde yeni bir deprem uyarısı

Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 3 hafta öncesinden büyüklüğü ve merkez üssü ile birlikte doğru tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Tekirdağ açıklarında meydana gelen depremi yorumlarken "o tez çürüdü" ifadelerini kullanarak 6 büyüklüğünde ikinci bir depremin olabileceğini söyledi.

Marmara Denizi'ndeki deprem fırtınası sürüyor. 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yüzlerce artçı depremin meydana geldiği Marmara Denizi'nde bugün bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Silivri açıkları ve büyüklüğünü 4 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kayıtlara geçti.

Depremin ardından Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremi 20 gün önceden tahmin eden Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yeni bir deprem uyarısı geldi.

Üşümezsoy, “Bu doğal oluşan, oradaki fayın bir artçısı. Yeni bir faya gitmiyor. 2. Bir 6 büyüklüğünde deprem olabilir. Derin bir fay orası. Parça parça kırılıyor. Bir seferde kırılacak bir 7’lik, 7.2’lik bir deprem tezi için korkulacak bir nokta yok" diye konuştu.

TV100 canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “2019’da olan depremin ve 23 Nisan’da olan depremin devamı bu. Ama şöyle bir farklılık var. Silivri çukurundaki depremin derinliği 20 kilometre uzanıyor. Tekirdağ çukurunda da 20-25 kilometre uzanıyor” dedi.

Üşümezsoy, “Bu doğal oluşan, oradaki fayın bir artçısı. Yeni bir faya gitmiyor. 2. Bir 6 büyüklüğünde deprem olabilir. Derin bir fay orası. Parça parça kırılıyor. Bir seferde kırılacak bir 7’lik, 7.2’lik bir deprem tezi için korkulacak bir nokta yok.” Diye konuştu.

Üşümezsoy, “Marmara Denizi’nde boydan boya 180 kilometrelik bir fay var mı?” sorusuna da “Bu faylar iki ayrı faydır, bir seferde 7’lik deprem yapmaz” dedi. Üşümezsoy sözlerinin devamında ise, “Biz o fayın olmadığını söyledikten sonra bizzat Celal Şengör o fayın olduğu noktasından vazgeçtiler” diye konuştu.

Üşümezsoy, artçıların küçük şiddetlerde gidip gitmeyeceğine yönelik soruya ise, “Evet. Bir tane 6’lık deprem olabilir belki. Parça parça kırıldığı için enerjileri de küçük küçük geliyor” yanıtını verdi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un deprem uyarısı yaptığı il sayısı arttı

Bandırma, Bursa ve Çanakkale için yaptığı deprem uyarılarına yenilerini ekledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy geçtiğimiz gün gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programında Bandırma, Bursa ve Çanakkale'yi işaret etmişti.

Prof. Dr. Üşümezsoy programda yaptığı açıklamada "2 tane 7'lik deprem olabilir. Biri Kaz Dağları'ndan güneye doğru. Önümüzdeki 50 sene içerisinde deprem olabilir. Bandırma ve Çanakkale'yi etkileyecek 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor 50 sene içerisinde. Bu risk hep vardı. Tarihsel momente bakıyorum, güneyde Bandırma'dan Biga'ya kadar olan moment kuzeyden daha büyük. Sarıköy dediğimiz fay Çan'ı, Bandırma'yı Edincik'i etkiler. Çanakkale'ye etkisi buralara göre daha az olur." ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Üşümezsoy bundan 2 gün önce de "Türkiye'de riskli bölgeler olarak nereye dikkat etmek lazım?" sorusuna yaklaşık 1 haftadır peş peşe depremlerle sarsılan Kütahya'nın Simav ilçesini, İzmir Karaburun'u ve Tokat Kazova'yı işaret ederek yanıt vermişti.

Üşümezsoy'un işaret ettiği Kütahya'nın Simav ilçesi 1 haftadır meydana gelen 4.0 büyüklüğü üstündeki depremlerle sarsılırken, gözler İzmir Karaburun ve Tokat'un Kazova ilçelerine çevrildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı açıklamada "Çok aktif olarak Kütahya Simav, onun dışında belki İzmir Karaburun kesiminde olabilir. Diğer taraftan Tokat'ta böyle küçük faylar var. Tokat'ta Kazova var. Oradaki fayda hareketler oluyor. Ama ana fay gibi stres yüklemiş değil. Büyük depremler iki plakanın birbirine sürtüşmesiyle oluyor."

Marmara'daki 7 büyüklüğünde deprem beklentisine itiraz etti

"Kimse Silivri deprem demezken ben Silivri'de olacak deprem dedikten sonra Silivri'de deprem oldu ve ondan sonra bu kitabı yazdım. Bakın İstanbul depremi." diyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Dolayısıyla bu ikisi birlikte kırılırsa, mesela bunun Roland Armijo, bunların ikisi birlikte kırılırsa 50 kilometrelik fay var. Marmara'da yegane risk taşıyan, deniz altına inip gemiyle yaptıktan sonra geldiği sonuç. O zaman 50'lik kilometre fay, 7'lik deprem yapar. biçiminde bir söylem vermişti. Biz dedik ki o fay iki parçadır. Biri Silivri'dedir. Biri Tekirdağ'da ama şey Tekirdağ diyorum orta sırt ve Yeşilköy arasında. O kesimde de daha sonra yüzlerce matematik çalışması yaparak orada öyle bir fay yok. O fay iki parçalıdır. Bir tanesi Silivri Çukuru veya Silivri ile Kumburgaz arasında. Daha sonra boşluk var. Ondan sonra Büyükçekmece'den Yeşilköy'e kadar giden bir parça. Bunlar ikisi de birlikte kırılsa bile bu 7.0 büyüklüğündeki depremi yaratnaz. 6,5 ve 6,0 iki tane deprem yapar." ifadelerini kullandı.

"6,2 büyüklüğündeki deprem stresi bitirdi"

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden Yeşilköy'e kadar devam eden 20 kilometrenin altında ikinci bir fay hattı olduğunu belirten, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "birinci fay yıllarca bunun üzerine dedim ki burada altı buçukluk bir deprem olabilir en yüksek. İşte o gerçekleşince 5.10'da yedilik ilki gerçekleşti. Şimdi bu gerçekleşti. O zaman 6.2'lik burası önemli. Deprem fayın bir kısmını tüketti. Ondan sonra son günü bir tane deprem daha oldu 5.9'luk. Herkes korktu işte artık yeni faya atladığı İstanbul'a doğru gidiyor. Oysa ki bu Kumburgaz'daki fayın kırılmayan 10 kilometrelik kesim de kırıldı. Böylece de o faydaki bütün stres bitti." dedi.