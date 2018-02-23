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  3. 23 Şubat 2018 21:49

PYD/PKK yandaşları yalanlarına devam ediyor

Terörist yandaşları sosyal medyada TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya devam ediyor.

PYD/PKK yandaşları yalanlarına devam ediyor
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Terör örgütü yanlıları, TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için yeniden montaja başvurdu

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için farklı yer ve zamanlarda çekilen askeri görselleri kullanarak yine montaj yaptı.

Terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada paylaştığı, TSK ve Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

"Türkiye elini Afrin'den çek" etiketiyle paylaşılan fotoğrafın, 28 Şubat 2014'te Şili'de düzenlenen bir gösteride çekildiği tespit edildi.

"Türk ordusu Afrin'de zeytinyağı çaldı" yalanıyla paylaşılan görselin de "Konya'dan Mehmetçiğe bal dopingi" başlıklı habere ait olduğu belirlendi.



PYD/PKK yandaşlarının, kara propagandalarında bir kez daha montaja başvurduğu gözlendi.

"YPG'nin Türk tankına saldırdığı" yalanıyla servis edilen ve üzerine Türk bayrağı montajlanan yanan tank görselinin ise Suudi Arabistan'da kaydedildiği ortaya kondu.

Daha önce de terör örgütü destekçileri, AA'nın Afrin'de stratejik öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk bayraklı asker fotoğrafına da DEAŞ'a ait bir görsel montajlamıştı.

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