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Rakıdan votkaya, viskiden tekilaya... Alkole bir dev zam daha

Rakıdan votkaya, viskiden tekilaya... Alkole bir dev zam daha
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Alkollü içeceklerdeki ÖTV zammı sonrasında içkilere yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi. Rakıdan viskiye, votkadan cine, tekiladan liköre kadar çok sayıda içkiye zam geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre yüksek alkollü ve damıtılmış içkilerin maktu ÖTV tutarına dün 158,71 lira zam gelmişti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Mey | Diageo içki grubuna zam geldiğini duyurdu.

Zamla birlikte, en ucuz (35 cl) rakının fiyatı 549 TL’ye, 150’lik rakının fiyatı ise 1850 TL’ye yükseldi.

Zamlı listenin 8 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacağı öğrenildi.

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesi şu şekilde:

Alkollü içeceklerdeki ÖTV zammı sonrasında içkilere yağmur gibi yağan zamlara bir yenisi daha eklendi. Rakıdan viskiye, votkadan cine, tekiladan liköre kadar çok sayıda içkiye zam geldi.

Not: İçki markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.  

 

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