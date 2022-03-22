Rektöre aylık 30 bin TL'ye araç kiralandı, üniversite karıştı

Kiralardaki rekor yükseliş nedeniyle öğrenciler "barınamıyoruz" derken Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız’a ayda 30 bin TL ücretle kiralanan lüks otomobil ortalığı karıştırdı.

Üniversite öğrencileri barınma, beslenme, ulaşım gibi çok sayıda problemle mücadele ederken; eğitimlerini sürdürmek için işe girmek zorunda kalıyor ya da okulunu bırakıyor. İmkansızlıklar nedeniyle üniversiteden kopan öğrenci sayısı her geçen yıl artarken, 2020'nin Ağustos ayında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Musa Yıldız'a, aylığı 29 bin 900 TL'lik araç kiralandı. Gazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, rektörlük makam hizmetlerinde 36 ay süreyle kullanılmak üzere yakıtsız ve şoförsüz bir adet makam aracı kiralayacağını duyurdu.

17 Ocak 2022'de ihaleye çıkıldı. 14 Mart 2022'de 1 milyon 76 bin 400 TL'ye araç kiralandı. Araç 1 Mayıs 2022'de üniversiteye teslim edilecek, 30 Nisan 2025'e kadar kullanılacak. Kiralanan aracın özellikleri, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda şu şekilde sıralandı:

“2021 model, sıfır km, 4 silindir, 40 TDI quattro 204 hp, sedan ve dizel, E Segmenti, siyah renk ve otomatik vites. Ön ve yan hava yastıkları, yolcular için baş hava yastığı. Ön koltuklarda elektrikli bel desteği, park mesafe sensörleri, ESP- ESC, yokuş kalkış desteği, çift bölgeli tam otomatik klima, vakumlu kapılar, led farlar, şeritten ayrılma uyarısı, cam filmi, çakar ve anons tertibatı.”