Rize'de şaşkına çeviren görüntü: Zaten böylesi ancak Karadeniz'de olurdu!

Rize’nin İkizdere ilçesinde yer alan Cimil Vadisi, eşsiz doğasının yanı sıra görenleri hayrete düşüren ilginç bir detaya ev sahipliği yapıyor. Dere üzerine kurulu bir köprünün girişine yerleştirilen demir kapı, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Rize, bu kez bir mühendislik ya da güvenlik tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Cimil Vadisi'ni gezmeye giden Şeyma San, dere üzerindeki köprünün girişinde bir demir kapıyla karşılaşınca o anları kayıt altına almaktan kendini alamadı.

"Sadece Rize'de Olur" Paylaştığı videoda şaşkınlığını gizleyemeyen San, "Size sadece Rize'de görebileceğiniz bir şeyi göstereceğim" diyerek köprüdeki kapıyı takipçilerine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, Karadeniz’in kendine has mizahını ve ilginç yapılarını bir kez daha tartışmaya açtı.

Cimil Vadisi’ne ilk kez geldiğini belirten Şeyma San, bölgenin doğasına hayran kaldığını ifade ederken, karşılaştığı manzara için şu ifadeleri kullandı: "Doğasına zaten hayran kalmıştım ama köprü girişindeki o demir kapıyı görünce gerçekten çok şaşırdım. Böyle bir manzarayı beklemiyordum; hem ilginç hem de düşündürücü bir durumdu. O anki şaşkınlığımla 'Sadece Rize'de olur' dedim."

Doğal Güzellik ve İlginç Detaylar

Bir Arada Karadeniz yaylalarında sıklıkla görülen arazi sınırlarını belirleme ya da hayvan geçişlerini kontrol etme amaçlı yapılan bu tür "ilginç" çözümler, Cimil Vadisi'nin turistik değerine farklı bir renk katıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bu özel alanların hem doğal yapısının korunması hem de bu tür kendine has detayların tanıtılması gerektiğini savunuyor.

