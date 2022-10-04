Rütbeli askerler Vali'nin elini sıkmamıştı! O gecenin perde arkası ortaya çıktı

30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan bir grup rütbeli asker görevden alınmıştı. O gece yaşananların perde arkası ortaya çıktı.

Tokat Valiliği'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaşanan bir olaya ait görüntüler ortaya çıktı. Resepsiyona ev sahipliği yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşi, gelenleri kapıda karşıladı. Çift, her gelenle tek tek tokalaştı. Bu sırada kalabalık bir askeri grup kendilerini kapıda karşılayan Vali Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmadı. Hatta en önce bulunan albayın içeriye telefonla konuşarak girdiği ve Vali'nin olduğu tarafa bakmadığı görüldü. O anlar sosyal medyada da tepki çekti.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhâl görevden alınmış , idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin yani yasalara, kurallara uymak esastır . Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

VALİ DAHA SONRA YANLARINA GİDİP ÇIKIŞMIŞ

Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve eşinin elini sıkmadan, telefonla konuşarak önlerinden geçen askerlere ilişkin yeni bir detayı paylaştı. Buna göre Vali Numan Hatipoğlu o gece, diğer misafirlerin de yerlerine geçmesinden sonra o subayların yanına gitti. Askerlere çıkışan Hatipoğlu'nun "Siz kimsiniz de böyle bir hadsizliği Cumhurbaşkanı'nı temsil eden bir Vali'ye yapabiliyorsunuz? Bu nasıl bir cürettir. Burayı derhal terk edin" dediği öne sürüldü.

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