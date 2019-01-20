Saadet Partisi'nden merak uyandıran ceket

Aday Tanıtım ve Kampanya Lansmanı toplantısı için hazırlanan görsellerdeki ‘ceket’ objesi ise şimdiden merak uyandırdı. Congresium Ankara’da gerçekleşecek programda ‘ceket’ objensin ne anlama geldiği de açıklanacak.

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken partiler adaylarını ve seçim sloganlarını açıklamaya başladı. Seçim kampanyasının ilk aşamasını geçtiğimiz hafta sosyal ağlardan duyuran Saadet Partisi 27 Ocak 2019 Pazar günü ‘Aday Tanıtımı ve Kampanya Lansman’ programını gerçekleştirecek. Seçim kampanyasını, sloganını, seçimde kullanacağı müziği de 27 Ocak’ta açıklayacak olan Saadet Partisi seçim kampanyasının ilk aşamasını duyurması ile dikkatleri üzerine çekmeyi sağladı.

VAATLERİNİ BİR MANİFESTO İLE AÇIKLAYACAK

Diğer yandan adaylarını da açıklamaya başlayan Saadet Partisi 200’e yakın adayını kamuoyuna duyurdu. Congresium Ankara’da düzenlenecek olan Aday tanıtım programı için bütün adaylarını Ankara’ya davet eden Saadet Partisi’nin, seçim kampanya tanıtımının yanı sıra seçimde vatandaşa sunacağı vaatlerini de bir manifesto ile duyurması bekleniyor.

27 OCAK’I BEKLEYİN

Saadet Partisi yerel seçim kampanyasının birden çok aşamasının olduğu ilk aşamasını kamuoyu ile paylaşmaya başladı. Türkiye’de ilkleri barındıran, denenmemiş argümanların olduğu kampanyayı 27 Ocak’ta Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ilan edecek. Saadet Partisi, siyaset bilimciler, sosyologlar ve akademisyenler, alanında uzman kampanya ve stratejistler ile üzerinde uzun süredir çalışılan bir kampanya hazırladı. Kamuoyu araştırmaları, analizler ve değerlendirmeler hazırlanan kampanyanın büyük ses getirmesi bekleniyor.

MERAK UYANDIRAN ‘CEKET’ OBJESİ

‘Aday Tanıtımı ve Kampanya Lansmanı’ toplantısı için hazırlanan görsellerdeki ‘ceket’ büyük merak uyandırdı. Görsellerde yer alan ‘Alıştırıldığınız bütün ceketleri unutun, yepyeni bir yaklaşıma hazır olun!’ sözü 27 Ocak’ta anlam kazanacak. ‘Ceket’ objesi ile bir farkındalık oluşturmaya ve dikkatleri çekmeyi amaçlayan Saadet Partisi ‘ceket’ objesindeki anlamı toplantıda açıklayacak.