Sabah yazarı ''AK Parti'de istifalar var, erken seçim geliyor'' dedi

Sabah Gazetesi yazarı Astrolog Zeynep Turan kaleme aldığı 2022 Sıfırdan isimli kitabında erken seçim olacağını ve siyasi partilerin iç yapısında değişiklikler olacağını yazdı.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi’nde astroloji yazıları yazan Zeynep Turan, Odatv’den Cansu Karakuş’un sorularını yanıtlarken yeni yıl için çok konuşulacak tahminlerde bulundu.

Turan kaleme aldığı 2022 Sıfırdan isimli kitabında erken seçim olacağını ve siyasi partilerin iç yapısında değişiklikler olacağını yazdı. Zeynep Turan kitabıyla ilgili Odatv editörü Cansu Karakuş ile yaptığı söyleşide “Ak Parti’de parti iç yapısındaki değişiklikler, kırılmalar ve istifa edenler olacak” dedi.

Turan “Erken seçim olacak, 2022 Şubat ve Nisan ayı hararetli geçecek. Değişen parti başkanları, değişen partilerin iç yapısını göreceğiz. MHP’nin içindeki dengelerin değiştiğine tanık olacağız. Ak Parti’de parti iç yapısındaki değişiklikler, kırılmalar ve istifa edenler olacak. Siyasetin en hareketli yaşandığı yıl 2022 olacak.” dedi.

Seçimle ilgili ise “Dünya değişiyor, iktidar değişecek iktidarın değişmesiyle sadece sorunlar çözülmeyecek önümüzde bir koalisyon bizi bekliyor. Başkanlık sistemiyle parlamenter sistemi revize edip başka bir formla karşımıza çıkacak. Nisan’a kadar ekonomik savaşların en büyüğünden belki geçeceğiz. Türkiye ara üretimden çıkıp, ana üretime geçecek ve denizlerinde çok daha iddialı. Akdeniz’de çok daha iddialı yer alacak.” dedi.

Zeynep Turan, 2022 Sıfırdan isimli kitabının arka kapağında ise “67.Hükümet kuruluyor hazır mısınız? Ülkemiz birçok önemli badire atlatacak, Mars yönettiği burca geldiğinde ise yeryüzünün kor ateşini arttırabilir. Kendi içinde ayrışan partiler, kapanan partiler Türkiye’nin gündemini 24 saatte bir değişime uğratacak” yazdı.

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