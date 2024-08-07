  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sabiha Gökçen'e iniş yapan yolcu uçağında panik

Sabiha Gökçen'e iniş yapan yolcu uçağında panik

Güncelleme:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferi yapan uçağın pilotu, bir yolcunun taşkınlık yapması nedeniyle havalimanına indiğinde polis talebinde bulundu. O anlar kule ile pilot arasındaki telsiz konuşmasına yansıdı.

Pegasus Havayolları'nın Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Airbus 321 tipi uçağının pilotu, iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu taşkınlık yaptı. Bunun üzerine uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava trafik kontrolörüne kural dışı yolcu bilgilendirmesi yaparak indikten sonra polis talebinde bulundu. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Yapılan telsiz konuşmasında, pilotun, "Bir tane yolcumuz var. İndikten sonra polis talep etmekteyiz" dediği, trafik kontrolörünün "Efendim yolcu ile ilgili bilgi alabilir miyim?" demesi üzerine, Pilotun "Arka tarafta oturan 30 yaşlarda bir hanımefendi psikolojik problemleri olduğunu düşünüyoruz" şeklindeki telsiz konuşmaları kayıt altına alındı.

 

DHA

Etiketler pegasus havayolları pegasus yolcu taşkınlık polis pilot
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Hobbitlerin sırrı çözüldü... Meğer efsane değil, gerçemiş Instagram'ın ardından bir erişim yasağı daha Instagram'ın ardından bir erişim yasağı daha Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Harbiye'de konser veren Ajda Pekkan çileden çıktı; şarkıyı yarıda kesti Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz'' Türk-İş zam istedi: ''Yüzde 24,73'lük enflasyon farkını istiyoruz'' Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi DSÖ'den ''eyvah'' dedirten uyarı! Şimdi de ''süper bakteri'' alarmı verildi Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı: Akit TV koordinatörü bu sefer de başörtülü kadınları hedef aldı: İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı İzmir'de teknedeki buzdolabından kadın cesedi çıktı ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' ''Fetöşün aşağılık elemanları hala Türkiye'de'' Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk
Miras paylaşımında yeni dönem: O şart kalktı Miras paylaşımında yeni dönem: O şart kalktı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kız çocuğunun karnından çıkanlara doktorlar bile inanamadı Simge Sağın iddialı bikinili pozlarıyla erişim engeli dinlemedi Simge Sağın iddialı bikinili pozlarıyla erişim engeli dinlemedi Sağlık kontrolü için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı Sağlık kontrolü için gittiği hastaneden cansız bedeni çıktı Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj Aleyna Tilki'ye çirkin şantaj ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor ATM'lerde tek banknot dönemi başlıyor Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Olimpiyatlardan cinsel organı yüzünden elenen sporcuya olay teklif Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat Sıcaklara kısa bir mola: Sağanak geçişlerine dikkat AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu