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Sağlık Bakanlığı 12 ilde düğmeye bastı: 105 hastanede eş zamanlı denetim

Sağlık Bakanlığı 12 ilde düğmeye bastı: 105 hastanede eş zamanlı denetim
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla 12 ilde 105 hastanede eş zamanlı denetim yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2025 yılında devreye alınan denetim seferberliği kapsamında '2'inci Genel Teftiş' sürecini başlattı. Bakanlık, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına aldı, eş zamanlı teftiş sürecini yürütmek amacıyla 53 müfettiş görevlendirdi. Riskli ve kritik alanlara öncelik verilen denetimlerde, özellikle acil sağlık, poliklinik ve hasta hakları hizmetleri ile ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri, nöbet ve mesai sistemleri, sağlık kurulları, tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi gibi alanlar kontrol edilecek. Denetimlerle, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programı kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amaçlanıyor. Denetim seferberliği çerçevesinde, Teftiş Kurulu Başkanlığı 'denetlerken eğiten ve rehberlik eden' bir yaklaşım benimsiyor. Standartlarını güncelleyerek rehberler hazırlayan Başkanlık, denetim tekniklerini geliştirerek rehberlik ve denetim misyonunu da güçlendiriyor.

İNSAN ODAKLI, NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR SAĞLIK HİZMETİ

'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda insan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya dönük titiz bir çalışma yürüten Teftiş Kurulu Başkanlığının denetimlerinde halkın sağlık hizmetine erişimi, sunulan hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği gibi başlıklar inceleniyor. Denetimler, 'Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hayata geçirildi. Bu çerçevede 'Genel Teftiş Rehberi'ni güncelleyen Bakanlık, 13 Ocak'ta başlatılan '1'inci Genel Teftiş' sürecinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak'ta 38 müfettiş görevlendirerek genel teftiş yaptı. 

DHA

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Etiketler Sağlık Bakanlığı hastane denetim
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