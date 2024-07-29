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Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis'te

Sahipsiz köpek düzenlemesi Meclis'te
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Meclis Genel Kurulu'nda sahipsiz sokak köpeklerine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, meclis mesaisinin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Uzun süredir tartışılan ve muhalefetin tepki gösterdiği, madde dün gece Genel Kurul'da kabul edilmişti.

Teklifin yasalaşması durumunda, bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı için tehlike teşkil eden ve bulaşıcı hastalığı bulunanlara, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek.

Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak.

TATİLE GİRECEK

Meclis Genel Kurulu'nun kanun teklifi üzerindeki mesaisine gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Teklifin yasalaşması durumunda, Meclis tatile girecek.

YENİŞEHİRLİOĞLU ÖZÜR DİLEDİ

Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun konuşmasının ardından iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

Yenişehirlioğlu'nun konuşmasında "Sahipsiz köpekler" ifadesini kullanırken eliyle muhalefet sıralarını işaret etmesi üzerine
muhalefet vekilleri masalara vurarak tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından söz alan AK partili Yenişehirlioğlu, "Eğer ben sizin kalbinizi istemsiz olarak kırdıysam hepinizden helallik diliyorum. Ben hepinizden özür diliyorum." dedi.

Etiketler meclis TBMM görüşme
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