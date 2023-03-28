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''Sahte doktor'' Ayşe Ö. tahliye edildi

''Sahte doktor'' Ayşe Ö. tahliye edildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Ö. tahliye edildi.

Tekirdağ'ın  Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Ö., hakkında  'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'özel belgede sahtecilik' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 5'nci  duruşması bugün Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde  görüldü.

Duruşmada Ö.  için tahliye kararı çıktı.

Etiketler AYŞE Ö. sahte doktor sahte doktor tahliye
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