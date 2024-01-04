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Sahte içki bir can daha aldı

Sahte içki bir can daha aldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde yılbaşı gecesi sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye başvuran kişi, hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran C.C., sahte içkiden zehirlendiği şüphesi ile tedavi altına alındı. C., bugün tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. C.'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 

DHA

Etiketler sahte içki zehirlenme yılbaşı
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