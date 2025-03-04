Şamil Tayyar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olay iddia

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın iftar açmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gidebileceğini öne sürüd.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından "Erdoğan Şam'a gidecek mi" sorusuna yanıt aranırken dikkat çeken iddia AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ziyareti iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar "Ramazan ayı içerisinde cumhurbaşkanımız sürpriz yapabilir. Bir bakarsanız iftarı Şam’da açmak isteyebilir. Bunu bilgi olarak söylemiyorum ama böyle bir ihtimale dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde yenileme çalışmaları kapsamında Gaziantep'te üretilip Türkiye tarafından tahsis edilen halılar serildi. Bordo renkteki halıları Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmişti.