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  3. 13 Aralık 2018 10:32

Şampiyon dansçının nişanlısından yürek burkan sözler

Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden dansçı Cem Demir'in nişanlısının paylaşımı yürekleri dağladı.

Şampiyon dansçının nişanlısından yürek burkan sözler
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Adana’da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa dünya şampiyonu Cem Demir’in nişanlısının sosyal medyadan yaptığı "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Sensiz olmuyor aşkım, ne olur gel, ölüyorum" paylaşımı yürekleri sızlattı.

Rusya’da yapılan salsa şampiyonasında dünya olimpiyat şampiyonu, Miami’de yapılan dans şampiyonasında dünya 3.’sü, Bosna Hersek’te yapılan dans şampiyonasında Avrupa 3.’sü ve Türkiye’de yapılan 4 dans şampiyonasında 1. olan Cem Demir (25) 10 Aralık günü bir dans etkiliği için geldiği Adana’da kaldığı apartmanın 4. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Demir, memleketi Muğla’nın bodrum ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verilmişti. Baba Asım Demir oğlunun evlilik hazırlığı yaptığını evini ve eşyasını bile aldığını söylemişti. Nişanlısı kendisi gibi dansçı olan Melisa Sahra Katılmış’ta hem Adana’da hem de Bodrum’daki cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuş "Aşkım buz gibi olmuş, o ölmedi neden ona buz gibi yere koydunuz" diyerek feryat etmişti.

Katılmış, sosyal medya hesabından da yine çok duygusal mesajlar paylaştı. Cem Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaşan Katılmış, "Biz birdik ayrılmazdık, aşkım, seni sonsuza dek seveceğim. Nasıl olacak nasıl yaşayacağım bilmiyorum seni rüyamda gördüm. ’Üşüyorum aşkım’ diyordun kalbim çok hızlı attı ve kalktığımda biliyordum ki yoktun. Ama farkettim ki sen hep benimlesin kalbime bana güç veriyorsun. Rüyama hep gir, rüyalarımda hep benim ol. Senin gibi kim bakacak bana kim sevecek beni söyle. Bana asla kimse senin gibi bakamaz, beni kimse senin gibi sevemez kimse yakışmaz yanıma kimse. Birtanem aşkım seni hep sevecek olan kek aşkın. Sensiz olmuyor aşkım. Ne olur gel ölüyorum" notlarını düştü. Bu notları okuyan birçok takipçisinin üzüntülerini dile getiren yorumlar yaptığı görüldü.





İHA

nişanlı , şampiyon dansçı , adana
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