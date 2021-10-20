Sedat Peker iddianamesinden Volkan Demirel'in ismi çıktı

Suç örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanan Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe'nin eski kaleci Volkan Demirel'in ismi de yer aldı. Volkan Demirel'in, Kasap Döner'in kurucuları Sarıtaş ailesinden Eser Sarıtaş ile ortaklığı nedeniyle iddianamede yer aldığı öğrenildi.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kabul edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame kapsamında Peker'in tutuklanmasına hükmetti. İddianameye ilişkin ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Peker hakkında hazırlanan iddianamede Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in isminin de yer alması dikkat çekti. Ancak Demirel'in olaylarla direkt ilgisi olmadığı ve Kasap Döner'in sahipliğini yapan Sarıtaş ailesinden Eser Sarıtaş'la ortalığı yüzünden adının geçtiği belirtildi. Sarıtaş ailesi üyeleri, Kasap Döner'in mal varlığını Sedat Peker'e aktarmakla yargılanacak.

VOLKAN DEMİREL'E YÖNELİK SUÇLAMA YOK

Halk TV'de "Kayda Geçsin" adlı programda Sedat Peker iddianamesi masaya yatırıldı. Gazeteci Timur Soykan, iddianamede geçen Volkan Demirel ayrıntısına değindi. Timur Soykan, Emrah Sarıtaş'ın kuzeni ve Sedat Peker ile birlikte şirketi boşalttığı iddia edilen Eser Sarıtaş'ın ortağının Volkan Demirel olduğunu söyledi.

İddianamede Volkan Demirel'e bir suçlama olmadığını söyleyen Soykan, "Volkan Demirel'i defalarca kez uyarmışlar ancak kimseyi dinlememiş. Eda Sarıtaş ise Volkan Demirel'in işin içinde olduğunu iddia ediyor." açıklamasını yaptı.

DEMİREL CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Volkan Demirel'den iddialarla ilgili ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "Dava kapsamında bazı kişilerin yalan, gerçek dışı, yoruma dayalı beyanları müvekkilim Sayın Volkan Demirel'den ne kopartırız amacını taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ŞAHSİ MENFAATLER ÖNE ÇIKARILIYOR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunda "Sedat Peker Davası" olarak bilinen davanın iddianamesinde Sayın Volkan Demirel'in adının geçtiği hususu ile ilgili olarak bazı kişilerin maddi gerçeğin ortaya çıkmasından ziyade sadece şahsi menfaatlerini düşünerek, adaleti yanıltmaya yönelik asılsız, yanlış, yalan ve iftiralarla dolu beyanları karşısında tarafımızca kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulmuştur.

"KOLEKSİYONERLİK YAPTIĞI BİLİNİYOR"

Sayın Volkan Demirel'in başarılı futbol kariyerinin yanında yıllardır koleksiyonerlik yaptığı bu kapsamda ünlü sanatçıların eserlerini satın aldığı bilinen bir gerçektir. İnternetten yapılacak çok basit bir araştırma ile bu durum görülecektir. Sayın Volkan Demirel'e ait bu resim ve tabloların bedellerinin tamamı son kuruşuna kadar alın teri ile kazandığı para ile ödenmiş olup hepsi belgelidir.

Ayrıca müvekkilim Sayın Volkan Demirel'in yaptığı yatırımlar kapsamında satın aldığı taşınmazlardan yaptığı ortaklıklara kadar tüm işlemleri hukuka ve yasalara uygun yapılmış olup her işlemi resmi makamlarca onaylanmış belgeler ile sabittir.

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI"

Dava kapsamında bazı kişilerin yalan, gerçek dışı, yoruma dayalı beyanları müvekkilim Sayın Volkan Demirel'den ne kopartırız amacını taşımaktadır.

Özellikle hakkında hiçbir soruşturma bulunmayan, tanık olarak bile ifadesine başvurulmayan müvekkilim Sayın Volkan Demirel hakkında bilerek asılsız ve gerçek dışı ifadeler veren bu kişiler hakkında tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı, bu kapsamda tüm bu haksız ithamlarının hesabını çok yakın zamanda yargı önünde vermesi için gerekli işlemlere başladığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

PEKER İDDİANAMESİ

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 241 sayfalık iddianamede Cahit Çetin'in 13 Ağustos 2017'de öldüğü belirtildi. İddianamede 30 kişi müşteki ya da mağdur sıfatıyla yer alırken hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.