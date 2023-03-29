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Sedat Peker'in avukatından canlı yayında dikkat çeken açıklama

Sedat Peker'in avukatından canlı yayında dikkat çeken açıklama
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Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamalarda "Sedat Peker, ‘seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi" dedi.

2021 yılında başladığı ifşa ve itiraflarla Türkiye gündemini sarsan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Seçimlere iki ay kala konuşacağım' demişti. 

Seçimlere iki aydan az bir süre Peker'in açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken; Peker'in avukatı Ersan Barkın Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Barkın, "Hatırlarsınız, Sedat Peker, ‘seçim sürecinde Türkiye’nin sokağa davet edileceği, sokak çatışmalarının içine sürükleneceğini ilişkin değerlendirmeleri vardı. O değerlendirmeler Sinan Ateş cinayetiydi! Başka kargaşalar da oldu" ifadelerini kullandı.

Barkın ayrıca "Şunu söylemek lazım; seçime kadar bizi sokağa davet eden herkese direnmeliyiz. Seçim gecesi de bizi eve sokmak isteyen herkese karşı direnmeliyiz" açıklamasında bulundu.

Etiketler sedat peker sedat peker'in avukatı halk tv canlı yayın
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