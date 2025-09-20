  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı

Şehit ailesini dolandıran vicdansızlar yakalandı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesini telefonla arayıp, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 846 bin lira dolandıran 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit ailesini dolandıran şüphelilerin yakalandığını bildirdi. Buna göre; Edirne'de bir şehit ailesinin, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin TL dolandırıldığı ihbar edildi. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubelerinin koordineli çalışmaları sonucu İstanbul ve Antalya'da E.G., İ.K., M.H., B.Ö., K.S.E., A.E., A.Y., H.H.A., S.D., Ş.G. ve H.A. isimli 11 şüpheli yakalandı ve haklarında adli işlemler başlatıldı. 

 

DHA

text-ad
Etiketler Ali Yerlikaya şehit ailesi dolandırıcı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı İstanbul Boğazı'nda can pazarı: Yolcu motoru, kuru yük gemisiyle çarpıştı 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! 16 yaşındaki gaspçı, taksi şoförünü ensesinden bıçakladı! Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Mavi Vatan'ın yeni gücü: Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Borsa İstanbul'da manipülasyon soruştrumasında 13 tutuklama Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Antalya'da kabus gecesi! Oteller tahliye edildi Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama Peş peşe istifaların ardından AK Parti'den ilk açıklama İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü İstanbul'da yine taksici cinayeti! Başından vurularak öldürüldü Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Önce kuvvetli yağış, ardından güneş! Yaz havası geri dönüyor Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum atandı
Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Arka Sokaklar'ın efsane ismi diziye geri döndü Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi Senin gibi baba olmaz olsun! TikTok'taki rezalet bakanlığı harekete geçirdi 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu 4 yıl önce başlayan proje, 700 aileye geçim kapısı oldu Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular Erdoğan, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek: İşte masadaki konular İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kamyonet iş yerine girdi İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser İzmir'de gün yüzüne çıkarıldı! 2 bin 600 yıllık, eşsiz bir eser Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Denizi olmayan şehirde balıkçılıktan servet kazanıyor Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! Karadeniz'i sel vurdu: Köprü yıkıldı, yollar kapandı! ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı ABD'de çalışma vizesi ücreti 100 bin dolara çıkarıldı