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  3. 18 Mart 2018 17:28

Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi: ''İntikamını almışlar''

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Şehit Binbaşı Dunca'nın eşi: ''İntikamını almışlar''
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar" diye konuştu.

Şehit Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi: 'İntikamını çok şükür almışlar'Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit düşen 43 yaşındaki Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, Afrin'deki Mehmetçik'ten gelen mesajla duygulandı.daha fazla video için

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu. Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar" ifadelerini kullanmıştı.

AA

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