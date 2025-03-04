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Şehit polisin katili 16 yıl sonra operasyonla yakalandı

Şehit polisin katili 16 yıl sonra operasyonla yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da polis Nihat Karakoca’nın şehit edilmesi olayıyla ilgili 16 yıldır aranan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerimizce titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu; 13 Haziran 2009 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ettiği esnada Polis Memuru Nihat Karakoca’nın şehit olduğu, 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 2 vatandaşımızın ise yaralandığı olayın şüphelisi olarak 16 yıldır aranan C.R. isimli şahıs, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Kahraman Jandarmamız tarafından saklandığı evde yakalandı" ifadelerine yer verdi.

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya polis katil
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