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Şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
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Malatya'da, şehit yakınlarını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini askeri personel olarak tanıtan A.A'nın kentteki şehit yakınlarını, "iş ayarlama, şehit ailelerinin evinde şehide özel oda hazırlama ve şehit ailelerinin evininin tadilatını yapma" gibi vaatlerle para alarak dolandırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler gözaltı şehit şehit yakını
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