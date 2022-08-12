Şehrin göbeğinde dehşet: Yarı çıplak haldeki kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

İspanya'nın Valensiya kentinde korkunç bir olay yaşandı. 52 yaşında kimliği açıklanmayan bir adam, bir parkta bulunan süs havuzunda birlikte serinlediği yarı çıplak haldeki kadını boğmaya çalıştı.

İspanya'da yaşanan akılalmaz bir saldırı herkesi panikletti. Valensiya'da bir parkta meydana gelen olayda, kimliği açıklanmayan orta yaşlı bir adamın dakikalar önce süs havuzunda birlikte serinlediği bir kadına saldırdığı ve onu havuzun içinde boğmaya çalıştığı görüldü. Etraftaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtulurken, saldırganın da olayın ardından cinayete teşebbüsten tutuklandığı bildirildi.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

SERİNLİYORDU



İsmi açıklanmayan ve şu anda cinayete teşebbüs suçlamasıyla karşı karşıya olan 52 yaşındaki adam, 9 Ağustos Salı günü İspanya'nın Valensiya kentindeki bir parkta bulunan süs havuzunda kurbanı olan kadınla birlikte serinliyordu.



KARGAŞA BAŞLADI



Yoldan geçen bir kişi, serinleyen ikilinin fotoğraflarını çekmeyi teklif etti. Onlar da bunu kabul ettiler. Ancak 52 yaşındaki adam kendisine cep telefonunu verince, fotoğraflarını çekmek isteyen yabancı telefonu alıp hızla kaçtı. Aslında tüm kargaşa tam da bu noktada başladı.

''ONU ÖLDÜRECEK!''



Telefonu çalınan adam, birlikte serinlediği kadının da hırsızla bir bağlantısı olduğunu düşünerek ona saldırdı. Kadının kafasını suya gömerek onu boğmaya çalıştığı anlar ise insanlar tarafından kameraya alındı. İnsanlar ''Onu öldürecek!'' diye bağırmaya başlayınca olaya tanık olanlar yardım etmek için yaklaşmaya başladılar.

YARDIMA KOŞTU



Endişeli kalabalık, adama kadının gitmesine izin vermesi için yalvarırken, kırmızı üstlü bir adam atlayıp kadına yardım etmeye başladı. Ancak saldırgan onun da boğazına yapıştı ve kadını saçlarından tutup kendine doğru çekmeye başladı.



BİRİ DAHA YETİŞTİ



Daha sonra siyah tişörtlü ikinci bir adam yardım edebilmek için havuza atladı ve ikisi birlikte saldırganı yumruklamaya başladılar. Yüzüne ve göğsüne defalarca yumruk atılmasına rağmen hala onu serbest bırakmayı reddeden adam, kadının başını dakikalarca suyun altında tuttu.

KAÇMAYI BAŞARDI



İkinci adam muazzam bir yumruk atıp onu yere serdiğinde, saldırgan nihayet kadının saçını serbest bıraktı. İki cesur adam, el ele vererek, adamı kadından uzaklaştırmayı ve kadının kaçmasına yardım etmeyi başardılar. Artık özgür olan talihsiz kadın, süs havuzundan çıkıp kendini toprağa atarak nefeslenmeye çalıştı.

TUTUKLANDI



Yetkililer olay yerine geldiğinde telefon hırsızı ve kadına yardım eden iki genç adam artık orada değildi. Polis, saldırıdan kurtulan kadına birkaç parça giysi verdi.

Sağlık görevlileri de dakikalar içinde parka ulaştı ve ikiliyi hastaneye kaldırdı. Saldırganın kaşı ve elmacık kemiğinin kesildiği, kadının ise adam onu ​​boğmaya çalışırken aldığı darbelerden dolayı tedavi altında olduğu bildirildi.

Saldırgan daha sonra, Ulusal Polis tarafından cinayete teşebbüsten tutuklandı. Kimliği ise henüz açıklanmadı.