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Sevinmeyin, üzülün! Türkiye en ucuz vatandaşlıkta ilk 3'e girdi

Sevinmeyin, üzülün! Türkiye en ucuz vatandaşlıkta ilk 3'e girdi

AK Parti iktidarının tartışılan "yabancıya vatandaşlık" hamleleri sonrasında Türkiye dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke konumuna geldi.

Tüm dünyada birçok ülkede vatandaşlık belirli yatırım programları ile sunuluyor ancak Türkiye kadar ucuza vatandaşlık alınabilen çok az ülke var.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre Türkiye dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke konumuna gelmiş durumda.

En ucuz vatandaşlık sunan Antigua ve Barbuda'da bir ailenin bu ada ülkesinin pasaportuna sahip olabilmesi için 140 bin dolar ödemesi yeterli.

2'nci ucuz ülke Dominik. Bir kişinin 200 bin doları ülkede oluşturulan fona yatırması ailesi ile birlikte ülke pasaportuna sahip olmaları için yeterli.

Üçüncü sırada ise Türkiye var, ülkemizde halen 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile vatandaşlık sahibi olunabiliyor. Üstelik bu vatandaşlık hakkı tüm aileye tanınıyor.

 

(Kaynak)

Etiketler en ucuz vatandaşlık vatandaşlık Türkiye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı
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