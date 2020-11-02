Sezon başlamadan Erciyes'te oteller yüzde 90 doldu

Türkiye kış turizmine yabancı ilgisi her geçen yıl artıyor. Erciyes AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sezon başlamadan Erciyes Dağı Otelleri'nde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes'e devasa bir yatırım yaptığını hatırlatan Cıngı, Erciyes'te yeni sezonda yoğun ilgi beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Şehir merkezinde yaklaşık 5 bin yatağımız var. Bunun yüzde 50-60'ı şimdiden kışın gelecek yabancılara bloke edilmiş durumda."