Sigara fiyatlarına 5 TL'lik bir dev zam daha geliyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.
Sigara fiyatlarına Ekim ayı içinde yeni bir zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, artış miktarının 5 TL civarında olacağını söyledi.
TELE1'e konuşan Erol Dündar, sigara fiyatlarına yönelik zammın Ekim ayı içinde gelmesini beklediklerini ve artış miktarının 5 TL civarında olacağını aktardı.
Sigara fiyatlarına yönelik son zam, Temmuz ayının sonu ve Ağustos ayının başında gelmişti.
TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini ifade etti.
