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''Simit fiyatlarında kontrol tek başına yeterli değildir''

''Simit fiyatlarında kontrol tek başına yeterli değildir''
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük Ticaret Bakanlığı'nın simit fiyatları için attığı "bakanlık onayı şartı" adımı için ''simit fiyatlarında kontrol tek başına yeterli değildir'' dedi.

Ekmek fiyat tarifelerinde olduğu gibi simit fiyat tarifelerinde de Ticaret Bakanlığın görüşünün alınması zorunlu hale getirildi. Hazırlanan tarifeye Bakanlık olumsuz görüş vermesi halinde yeni tarife talebi gerekçeleriyle birlikte Bakanlığın tekrar görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili olarak atılan adımın yeterli olmadığını belirterek "Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı onayı zorunluluğu getirilmesini, fahiş fiyat artışları ve farklı fiyat uygulamaları ile mücadele açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl önemli konunun, enflasyonun kontrol altına alınarak, ekonomide fiyat istikrarının sağlanması ve arz talep dengesinin sağlanması olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreçte kırmızı ve beyaz et fiyatları başta olmak üzere, süt, yumurta, peynir, zeytin gibi vatandaşın temel gıda maddelerinde fiyat kontrolü sağlanarak, fiyat artışlarını önleyecek tedbirlerin alınmasını ve piyasa denetimlerinin sürekli gerçekleştirilmesini bekliyoruz. " dedi.

Etiketler simit fiyatları ticaret bakanlığı bakanlık onayı simit levent küçük tüder Tüketiciler Derneği
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