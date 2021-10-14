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Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni açığa alınmıştı. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi’nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi. O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

VALİLİK AÇIĞA ALINDIĞINI DUYURMUŞTU
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Etiketler öğretmen açık okul
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